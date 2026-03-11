Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе

Россиянин Мухамед-Тахир Ханиев завоевал золото в весовой категории до 97 кг, одержав победу над украинцем Иваном Примаченко. В другом финале россиянин Аяндай Ондар (до 57 кг) одолел представителя Азербайджана Васифа Багирова. Другой борец из России, Исмаил Ханиев (до 79 кг), победил азербайджанца Сабухи Амирасланова.
Российский борец Джамбулат Кизинов (до 65 кг) стал серебряным медалистом, уступив белорусу Магомедхану Магомедханову. Другой россиянин, Магомед-Эми Эльтемиров (до 70 кг), также завоевал серебро после поражения в финале против Александра Гайдарли из Молдавии.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.