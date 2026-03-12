Ричмонд
«Терпи, моя красавица»: российский борец о протесте украинца во время звучания гимна РФ

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев высказался о поведении украинца Артура Костюка, который повернулся спиной к флагам во время исполнения гимна России на молодежном чемпионате Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«По поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, — заявил Исламгереев.

Во время исполнения российского гимна, занявший третье место Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата Международной федерации борьбы (UWW).

Брюсов от имени Федерации спортивной борьбы России обратился к техническому делегату UWW с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения.

Молодежный чемпионат Европы в сербском Зренянине является первым крупным международным турниром с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном.