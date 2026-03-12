«Терпи, моя красавица»: российский борец о протесте украинца во время звучания гимна РФ

«По поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, — заявил Исламгереев.
Во время исполнения российского гимна, занявший третье место Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата Международной федерации борьбы (UWW).
Брюсов от имени Федерации спортивной борьбы России обратился к техническому делегату UWW с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, чтобы избежать его повторения.
Молодежный чемпионат Европы в сербском Зренянине является первым крупным международным турниром с 2021 года, на котором российские спортсмены соревнуются с флагом и гимном.