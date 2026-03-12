«Терпи, моя красавица»: российский борец о протесте украинца во время звучания гимна РФ

Во время исполнения российского гимна, занявший третье место Костюк сошел с пьедестала и развернулся спиной к флагам, тем самым проявив неуважение и к флагу своей страны. Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата Международной федерации борьбы (UWW).