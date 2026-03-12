Ричмонд
Россиянки завоевали три медали в третий день молодежного чемпионата Европы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянки завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль в спортивной борьбе в третий день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.

Источник: © РИА Новости

Александра Копылова в весовой категории до 50 кг дошла до финала, где уступила представительнице Украины Аиде Керимовой.

В весовой категории до 68 кг серебро взяла Алина Шевченко, которая в финальном поединке уступила представительнице Белоруссии Алине Шевчук.

Бронзовую награду получила россиянка Мария Силина, которая в схватке за третье место в весовой категории до 76 кг одержала победу над представительницей Болгарии Ванессой Георгиевой.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.