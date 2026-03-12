Россиянки завоевали три медали в третий день молодежного чемпионата Европы

Александра Копылова в весовой категории до 50 кг дошла до финала, где уступила представительнице Украины Аиде Керимовой.
В весовой категории до 68 кг серебро взяла Алина Шевченко, которая в финальном поединке уступила представительнице Белоруссии Алине Шевчук.
Бронзовую награду получила россиянка Мария Силина, которая в схватке за третье место в весовой категории до 76 кг одержала победу над представительницей Болгарии Ванессой Георгиевой.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.