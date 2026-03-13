Белоруска Арина Демченко выиграла «золото» молодежного ЧЕ по борьбе

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Белорусская вольница Арина Демченко стала обладательницей золотой медали на молодежном чемпионате Европы по борьбе, который проходит в эти дни в сербском Зренянине, сообщили в Минспорта.
Спортсменка сражалась за победу в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале и полуфинале она одолела представительницу Франции Ромайсу Эль-Харруби и норвежку Фелиситас Домаеву соответственно.
Соперницей Демченко в решающем поединке стала украинка Алина Филипович, противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу белорусской вольницы.
В прошлом году Арина также завоевала «золото» на молодежном первенстве Европы, кроме того — она стала второй на чемпионате мира U23.
В Минспорта отметили, что бороться за «бронзу» континентального форума 13 марта должна была еще одна белорусская спортсменка — Ксения Костенич (до 53 кг), однако ей не довелось выйти на ковер из-за полученной травмы.
Молодежный ЧЕ по борьбе стартовал 9 марта и завершится в ближайшее воскресенье.