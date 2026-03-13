Россиянка завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Всего на молодежном ЧЕ россиянки завоевали семь медалей: одну золотую, три серебряных и три бронзовых.

Россиянка Амина Танделова завоевала единственное золото среди девушек на молодежном чемпионате Европы (до 23 лет), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В поединке за первое место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над азербайджанкой Рузанной Маммадовой.

В рамках турнира россиянки Александра Копылова (до 50 кг), Екатерина Кошкина (до 65 кг) и Алина Шевченко (до 68 кг) взяли серебро в своих весовых категориях. Екатерина Карпушкина (до 53 кг), Кристина Братчикова (до 72 кг) и Мария Силина (до 76 кг) завоевали бронзу.

Российские вольники выиграли на чемпионате Европы среди мужчин девять медалей, из которых пять золотых, две серебряные и две бронзовые.

В январе UWW допустил к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 24 лет с флагом и гимном страны.