Россиянка завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Амина Танделова завоевала единственное золото среди девушек на молодежном чемпионате Европы (до 23 лет), сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
В поединке за первое место в весовой категории до 62 кг Танделова одержала победу над азербайджанкой Рузанной Маммадовой.
В рамках турнира россиянки Александра Копылова (до 50 кг), Екатерина Кошкина (до 65 кг) и Алина Шевченко (до 68 кг) взяли серебро в своих весовых категориях. Екатерина Карпушкина (до 53 кг), Кристина Братчикова (до 72 кг) и Мария Силина (до 76 кг) завоевали бронзу.
Российские вольники выиграли на чемпионате Европы среди мужчин девять медалей, из которых пять золотых, две серебряные и две бронзовые.
В январе UWW допустил к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 24 лет с флагом и гимном страны.