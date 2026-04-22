Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг). Серебряная награда на счету Адлета Тюлюбаева (до 82 кг). Бронзу выиграл Артур Саргсян (до 97 кг).