Садулаев вышел в финал своего первого с 2020 года чемпионата Европы

В финалы на турнире в Албании вышли еще четверо российских борцов — Муса Мехтиханов, Башир Магомедов, Давид Баев и Ахмед Усманов.

Источник: РБК Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в Тиране (Албания).

В весовой категории до 97 кг Садулаев выиграл три поединка с общим счетом 32:2, в полуфинале он победил Ахмеда Магамаева, представляющего Болгарию.

В финале соперником Садулаева станет Батырбек Цакулов, который выступает за Словакию.

Также в финалы вышли россияне Муса Мехтиханов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Золото в этих категориях будет разыграно в субботу, 25 апреля.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.

Последний раз в чемпионате Европы он участвовал в 2020 году, когда стал победителем. В 2021-м турнир он пропустил из-за проблем со здоровьем, в 2022-м и 2023-м — из-за отстранения россиян, в 2024-м и 2025-м — из-за визовых проблем.