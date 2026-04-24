Садулаев вышел в финал своего первого с 2020 года чемпионата Европы

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в Тиране (Албания).
В весовой категории до 97 кг Садулаев выиграл три поединка с общим счетом 32:2, в полуфинале он победил Ахмеда Магамаева, представляющего Болгарию.
В финале соперником Садулаева станет Батырбек Цакулов, который выступает за Словакию.
Также в финалы вышли россияне Муса Мехтиханов (до 57 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Золото в этих категориях будет разыграно в субботу, 25 апреля.
Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы.
Последний раз в чемпионате Европы он участвовал в 2020 году, когда стал победителем. В 2021-м турнир он пропустил из-за проблем со здоровьем, в 2022-м и 2023-м — из-за отстранения россиян, в 2024-м и 2025-м — из-за визовых проблем.