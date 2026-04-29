Борец Садулаев рассказал, что прозвище «Русский танк» ему дал американец

Это случилось на первенстве мира 2013 года среди юношей.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил прозвище «Русский танк» от американского журналиста в 2013 году во время первенства мира среди юношей. Об этом Садулаев рассказал в интервью ТАСС.

— «Русский танк» — это и про физику, и про голову. Это имя мне дали еще в 2013 году, когда я выступал на первенстве мира среди юношей. Я там практически всех своих оппонентов победил досрочно. И один из американских журналистов прямо в эфире дал мне это прозвище. С тех пор оно так и прижилось, — сказал Садулаев.

Садулаеву 29 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем мировых первенств, шестикратным чемпионом Европы.