МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
«О решении “Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2026 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского.
Согласно опубликованному указу, санкции введены против президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, экс-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, а также российского бизнесмена Алана Кирюхина.
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет бессрочно.
Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.