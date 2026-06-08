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Фетисов о России и Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе: «Надо ехать с флагом и гимном. Но каким образом США могут повлиять на решение? Это мероприятие МОК»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе с флагом и гимном страны.

Источник: Спортс‘’

На программу подготовки российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в 2026 году выделено 2,6 миллиарда рублей.

"Без флага и гимна в Америку ехать — не знаю. Я просто хочу задать вопрос, а каким образом страна, проводящая Олимпиаду, может повлиять на принятие решения? Мы как бы надеемся на все это.

Кстати, наши коллеги депутаты ездили, просили конгрессменов повлиять. Но это мероприятие Международного олимпийского комитета.

Они вместе со страной организатором создают оргкомитет и проводят соревнования федераций по видам спорта под эгидой МОК. Я надеюсь, что к тому времени все как-то сложится. Надо ехать с флагом и гимном", — сказал Фетисов.

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