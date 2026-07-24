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Мамиашвили отреагировал на санкции со стороны Евросоюза

Глава Федерации спортивной борьбы России вошел в 21-й пакет антироссийских санкций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что санкции со стороны Евросоюза не повлияют на его работу. Об этом он рассказал ТАСС.

«Интересно, какие основания для этого? Ну что делать, будем продолжать [работать]», — сказал Мамиашвили.

ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции против Мамиашвили. Также в список попали министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.