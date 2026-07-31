Угуев стал первым в истории 9-кратным чемпионом России по вольной борьбе

Олимпийский чемпион Токио Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпион России по вольной борьбе.
31-летний спортсмен в финале в весовой категории до 61 кг на турнире в Москве победил Рамиза Гамзатова.
Бронзовые медали достались Кежику Монгушу и Чермену Тавитову.
Угуев также является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. На национальных первенствах он ранее побеждал в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.
Угуев побил рекорд Хаджимурата Гацалова, который восемь раз побеждал на чемпионатах России (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015).