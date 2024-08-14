Российский яхтсмен Печенкин погиб, пытаясь спастись от медведя

Мы все в шоке от случившегося, очень хорошо его знали, это наш близкий товарищ. Станислав — известный яхтсмен, не раз выигрывал Кубок Байкала по парусному спорту. Он также организовывал регаты в Турции, у нас на Байкале", — сообщил ТАСС президент Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.