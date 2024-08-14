Российский яхтсмен Печенкин погиб, пытаясь спастись от медведя

"Трагедия случилась утром, примерно в 10:00, Станислав Печенкин вместе со своим товарищем сошли на берег отдохнуть после регаты и собрать грибов, но столкнулись с медведем. Стали убегать от него, прыгнули со скалы, но не в воду, а на камни. Один повредил ключицу, а Стас погиб.
Мы все в шоке от случившегося, очень хорошо его знали, это наш близкий товарищ. Станислав — известный яхтсмен, не раз выигрывал Кубок Байкала по парусному спорту. Он также организовывал регаты в Турции, у нас на Байкале", — сообщил ТАСС президент Федерации парусного спорта Иркутской области Александр Московских.
Печенкину было 56 лет, он был членом Иркутской федерации парусного спорта и возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.