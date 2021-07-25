Комик из Франции забавно пошутил над Олимпийскими играми (видео)

Французский комик и видеоблогер Реми Гайяр разыграл своих сограждан, заставив их поучаствовать в «олимпийских» состязаниях прямо на городских улицах.

Видеоролик знаменитого пранкера моментально стал вирусным в соцсетях.

В одном эпизоде комик в костюме фехтовальщика нападает с рапирой на ничего не подозревающего пасечника в похожем защитном обмундировании. Пчеловод сперва убегает, а затем переходит в наступление.

В следующем отрывке «метатель молота» хватает круглую сумочку сидящей на лавочке девушки и отправляет ее в полет.

Также в ролике Гайяра искрометно спародировали велосипедистов, гребцов, футболистов, игроков в поло и других спортсменов.

Олимпийские игры открылись в Токио в пятницу, 23 июля. К настоящему времени Россия завоевала уже 7 медалей, в том числе одну золотую.

Анна Лысенко