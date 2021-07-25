Комик из Франции забавно пошутил над Олимпийскими играми (видео)
Ролик покорил пользователей Сети.
Ролик покорил пользователей Сети.
Французский комик и видеоблогер Реми Гайяр разыграл своих сограждан, заставив их поучаствовать в «олимпийских» состязаниях прямо на городских улицах.
Видеоролик знаменитого пранкера моментально стал вирусным в соцсетях.
В одном эпизоде комик в костюме фехтовальщика нападает с рапирой на ничего не подозревающего пасечника в похожем защитном обмундировании. Пчеловод сперва убегает, а затем переходит в наступление.
В следующем отрывке «метатель молота» хватает круглую сумочку сидящей на лавочке девушки и отправляет ее в полет.
Также в ролике Гайяра искрометно спародировали велосипедистов, гребцов, футболистов, игроков в поло и других спортсменов.
Олимпийские игры открылись в Токио в пятницу, 23 июля. К настоящему времени Россия завоевала уже 7 медалей, в том числе одну золотую.
Анна Лысенко