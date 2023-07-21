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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший владелец клуба НФЛ оштрафован на 60 млн долларов за домогательства

Национальная футбольная лига (НФЛ) оштрафовала бывшего владельца клуба «Вашингтон Коммандерс» Дэна Снайдера на 60 млн долларов за сексуальные домогательства к своей сотруднице Тиффани Джонстон. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2023

НФЛ опубликовала 23-страничный отчет, в котором подробно описаны результаты независимого расследования, инициированного в феврале 2022 года. В отчете сообщается, что Снайдер положил руку на ногу Джонстон под столом во время рабочего обеда, а после окончания мероприятия подтолкнул ее к своему лимузину, что было расценено как попытка насильно заставить женщину сесть в автомобиль.

«Поведение, подтвержденное выводами мисс Уайт, не имеет места в НФЛ. Мы стремимся к безопасным, уважительным и профессиональным рабочим местам. То, что пережила мисс Джонстон, неуместно и противоречит ценностям НФЛ», — сказал комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.

В ходе расследования были также обнаружены финансовые нарушения. Снайдер умышленно скрыл часть доходов, которые должны были распределяться между владельцами лиги. Ущерб, нанесенный НФЛ, был оценен в 11 млн долларов.

Скандал вокруг Снайдера привел к тому, что он был вынужден продать команду. Отчет о расследовании был опубликован через несколько минут после того, как НФЛ одобрила продажу «Вашингтон Коммандерс» за 6,05 млрд долларов консорциуму американского миллиардера Джоша Харриса. Данная сделка стала рекордной продажей спортивного клуба в истории, опередив прошлогоднюю сделку по продаже «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодду Боэли за 5,3 млрд долларов.

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