Бывший владелец клуба НФЛ оштрафован на 60 млн долларов за домогательства

НФЛ опубликовала 23-страничный отчет, в котором подробно описаны результаты независимого расследования, инициированного в феврале 2022 года. В отчете сообщается, что Снайдер положил руку на ногу Джонстон под столом во время рабочего обеда, а после окончания мероприятия подтолкнул ее к своему лимузину, что было расценено как попытка насильно заставить женщину сесть в автомобиль.

«Поведение, подтвержденное выводами мисс Уайт, не имеет места в НФЛ. Мы стремимся к безопасным, уважительным и профессиональным рабочим местам. То, что пережила мисс Джонстон, неуместно и противоречит ценностям НФЛ», — сказал комиссионер НФЛ Роджер Гуделл.

В ходе расследования были также обнаружены финансовые нарушения. Снайдер умышленно скрыл часть доходов, которые должны были распределяться между владельцами лиги. Ущерб, нанесенный НФЛ, был оценен в 11 млн долларов.