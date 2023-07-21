В США состоялась крупнейшая продажа клуба в истории спорта

Данная сделка стала рекордной продажей спортивного клуба в истории, опередив прошлогоднюю сделку по продаже «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодду Боэли за 5,3 млрд долларов.

Новым владельцем клуба стал консорциум, возглавляемый американским миллиардером Джошем Харрисом. В его владении также находятся клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» и клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз». Состояние 58-летнего бизнесмена оценивается в 5,8 млрд долларов.

«Сегодня НФЛ доверила мне и моим партнерам управлять великой франшизой. Как болельщик из Вашингтона, выросший здесь, я знаю, что “Коммандерс” — это больше, чем просто спортивная команда. Это целый институт, передающийся из поколения в поколение. С самого первого дня нашей главной задачей является создание команды чемпионского уровня. Каждый день мы будем стремиться к тому, чтобы стать франшизой, которой вы сможете гордиться», — сказал Харрис.

Всего в консорциуме Харриса состоят 20 партнеров, среди которых легендарный в прошлом баскетболист и член Зала славы НБА Мэджик Джонсон. В борьбе за покупку клуба они опередили основателя Amazon и одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса.