В США состоялась крупнейшая продажа клуба в истории спорта
Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс» продан за 6,05 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Вашингтон Коммандерс» продан за 6,05 млрд долларов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Данная сделка стала рекордной продажей спортивного клуба в истории, опередив прошлогоднюю сделку по продаже «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодду Боэли за 5,3 млрд долларов.
Новым владельцем клуба стал консорциум, возглавляемый американским миллиардером Джошем Харрисом. В его владении также находятся клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» и клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз». Состояние 58-летнего бизнесмена оценивается в 5,8 млрд долларов.
«Сегодня НФЛ доверила мне и моим партнерам управлять великой франшизой. Как болельщик из Вашингтона, выросший здесь, я знаю, что “Коммандерс” — это больше, чем просто спортивная команда. Это целый институт, передающийся из поколения в поколение. С самого первого дня нашей главной задачей является создание команды чемпионского уровня. Каждый день мы будем стремиться к тому, чтобы стать франшизой, которой вы сможете гордиться», — сказал Харрис.
Всего в консорциуме Харриса состоят 20 партнеров, среди которых легендарный в прошлом баскетболист и член Зала славы НБА Мэджик Джонсон. В борьбе за покупку клуба они опередили основателя Amazon и одного из самых богатых людей на планете Джеффа Безоса.
«Вашингтон Коммандерс» был основан в 1932 году. Клуб трижды становился победителем Супербоула — в 1982, 1987 и 1991 году. До 2020 года клуб носил название «Вашингтон Редскинс».