Кикер из НФЛ не смог попасть по мячу во время удара: видео

31-летний игрок в американский футбол из Южной Кореи, за плечами которого около 100 игр в НФЛ, допустил одну из самых курьезных ошибок в истории НФЛ. Во время исполнения 47-ярдового филд-гола Ку не рассчитал дистанцию до мяча, и при ударе его носок врезался прямо в газон примерно за полметра до мяча, едва не приведя к травме.
Ошибка Ку привела к тому, что его команда потеряла ярды и в выгодной игровой ситуации не сумела набрать три очка. Болельщики в соцсетях отмечают, что никогда раньше не видели ничего подобного.
Янгуэй Ку является одним из самых точных кикеров в истории НФЛ. За свою восьмилетнюю карьеру в лиге он реализовал 185 из 215 филд-голов с точностью 86%, что является 15-м показателем в истории НФЛ.
«Нью-Йорк Джайентс» потерпели седьмое поражение подряд и с показателем 2−11 занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Национальной футбольной конференции (НФК). По ходу сезона команда дважды меняла кикеров и вынужденно обратилась к Ку, который в сентябре покинул «Атланту Фэлконс».