Кикер из НФЛ не смог попасть по мячу во время удара: видео

31-летний игрок в американский футбол из Южной Кореи, за плечами которого около 100 игр в НФЛ, допустил одну из самых курьезных ошибок в истории НФЛ. Во время исполнения 47-ярдового филд-гола Ку не рассчитал дистанцию до мяча, и при ударе его носок врезался прямо в газон примерно за полметра до мяча, едва не приведя к травме.