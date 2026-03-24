Где сейчас Том Брэди и чем он занимается после НФЛ

Легенда американского футбола, семикратный чемпион и человек, которого называют величайшим квотербеком в истории, — Том Брэди завершил карьеру в 2023-м. Но не стал ставить точку, а продолжает вести довольно активный образ жизни, поэтому его график плотнее, чем в игровые годы, а состояние приближается к полумиллиарду долларов.
Детство и первые шаги
Томас Эдвард Патрик Брэди-младший родился 3 августа 1977 года в калифорнийском городе Сан-Матео, в семье с богатыми корнями. Его отец, Томас Брэди-старший — ирландец, владелец страховой фирмы. Мать, Галинн Патрисия — уроженка Миннесоты с немецкими, польскими, шведскими и норвежскими предками. У Тома три старшие сестры — Морин, Нэнси и Джули, которые с детства приучали брата к духу соперничества.
В четыре года родители взяли Тома на матч «Сан-Франциско Форти Найнерс». Внимание Тома привлек квотербек Джо Монтана, который сделал легендарный бросок, выведший команду в Супербоул. С тех пор Монтана стал кумиром Брэди, а футбол — мечтой. В школе Том совмещал футбол, баскетбол и бейсбол, показывая неплохие результаты. Первые навыки квотербека он развивал под руководством Тони Гразиани в тренировочном лагере при колледже Сан-Матео.
В выпускном классе Том одновременно был членом сразу трех сборных команд. В 1995 году бейсбольная команда «Монреаль Экспос» выбрала Брэди на драфте МЛБ в 18-м раунде как кэтчера (игрок защиты) — ему прочили великую карьеру в бейсболе. Но к тому моменту его уже перекупил помощник главного футбольного тренера Мичиганского университета. Том выбрал футбол.
Студенческие годы и путь в НФЛ
В Мичиганском университете Брэди пришлось несладко. Первые два года он почти не выходил на поле, проигрывая конкуренцию. К концу третьего курса он даже подумывал о переводе в другой вуз, где мог бы получить игровое время.
В 1998 году, когда прежний основной квотербек выпустился, Том наконец получил место в стартовом составе. И тут же едва его не потерял — «Вулверинс» проиграли две стартовые встречи. Но тренер Ллойд Карр сохранил веру в Брэди, и тот отплатил победой в 11 из следующих 12 игр, установив рекорд университета по количеству результативных пасов.
На драфт НФЛ 2000 года Том выходил с надеждой быть выбранным во втором-третьем раунде. Но его фамилию не называли раунд за раундом. И только под 199-м номером в шестом раунде его выбрал «Нью-Ингленд Пэтриотс» — команда, с которой начнется его великая история.
Семь Супербоулов и эра с Беличиком
Первый сезон Том провел запасным. Но в 2001-м травма основного квотербека Дрю Бледсо открыла ему дорогу. Брэди не упустил шанс: команда выиграла Супербоул, а он стал самым молодым победителем и самым ценным игроком финала.
За 20 лет в «Нью-Ингленд» Брэди и тренер Билл Беличик создали то, что фанаты назвали «Эрой Брэди и Беличика». За это время «Пэтриотс» выиграли шесть чемпионских титулов, а сам Том стал лицом лиги. В 2020 году в статусе свободного агента он перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс», которые до этого 13 лет не выходили в плей-офф. Результат — Супербоул в первом же сезоне и седьмой чемпионский перстень в коллекции.
В феврале 2023 года Брэди объявил о завершении карьеры. За 23 сезона он выиграл 7 Супербоулов, 5 раз становился самым ценным игроком финала, трижды — самым ценным игроком НФЛ, установил все значимые рекорды лиги по пасовым ярдам и тачдаунам.
Личная жизнь: брак с Жизель Бюндхен и роман с Ириной Шейк
С 2004 по конец 2006 года Брэди встречался с актрисой Бриджит Мойнахан. В 2007-м, когда они уже расстались, Бриджит родила сына Джека — Том даже присутствовал на родах. Затем в 2009-м Брэди женился на супермодели Жизель Бюндхен. У пары двое детей: сын Бенджамин (2009) и дочь Вивиан (2012). Они казались образцовой семьей, но в 2022-м году пара развелась. Причина — нежелание Тома завершать карьеру, чтобы больше времени уделять семье. Жизель не захотела с этим мириться.
Летом 2023 года СМИ заметили Тома с российской супермоделью Ириной Шейк. Их видели вместе на «Роллс-Ройсе» спортсмена в Лос-Анджелесе. Источник из окружения пары рассказал, что их тянет друг к другу, но они встречаются на редких свиданиях только тогда, когда это удобно каждому из них. При этом комментариев по поводу своих отношений ни модель, ни Брэди не давали.
Где сейчас Том Брэди: бизнес, телеконтракт и флаг-футбол
После завершения карьеры Брэди комментирует матчи НФЛ в паре с Кевином Буркхардтом и считается одним из лучших аналитиков лиги. В январе 2026 года он работал на финале конференции NFC.
У Брэди есть миноритарные доли в нескольких клубах. Он владеет 5% «Лас-Вегас Рэйдерс» (НФЛ), долей в женской баскетбольной команде «Лас-Вегас Эйсес» и основал клуб по пиклболу «Лас-Вегас Найт Аулс». В 2023-м он приобрел 3,3% английского футбольного клуба «Бирмингем Сити», присоединившись к когорте голливудских звезд, инвестирующих в английский футбол.
В 2024 году спортивный бренд Брэди TB12 объединился с компанией NOBULL, совладельцем которой является миллиардер Майк Репоул. Брэди стал крупным акционером объединенной компании. А в январе 2026 года он занял пост «главного специалиста по здоровью» в цифровой компании eMed Population Health, которая занимается препаратами для снижения веса класса GLP-1 (Wegovy, Zepbound). Состояние Брэди на данный момент оценивается в 300−530 миллионов долларов, по разным данным.
21 марта 2026 года Том Брэди снова выйдет на поле — но не в НФЛ. Он примет участие в выставочном матче по флаг-футболу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместе с ним сыграют действующие звезды НФЛ и ветераны вроде Роба Гронковски. Брэди называет это «многолетним обязательством» и хочет помочь развитию флаг-футбола (бесконтактная версия американского футбола) перед его дебютом на Олимпиаде-2028.
Том Брэди — спортивный комментатор, бизнесмен, инвестор и снова игрок — пусть и в другой роли. Его история учит одному: талант и трудолюбие не уходят на пенсию. И когда Брэди в марте снова наденет форму, пусть и без защитного шлема, миллионы фанатов снова будут смотреть на него с тем же восхищением, что и много лет назад.