Где сейчас Том Брэди и чем он занимается после НФЛ

За 20 лет в «Нью-Ингленд» Брэди и тренер Билл Беличик создали то, что фанаты назвали «Эрой Брэди и Беличика». За это время «Пэтриотс» выиграли шесть чемпионских титулов, а сам Том стал лицом лиги. В 2020 году в статусе свободного агента он перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс», которые до этого 13 лет не выходили в плей-офф. Результат — Супербоул в первом же сезоне и седьмой чемпионский перстень в коллекции.