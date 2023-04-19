Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле

Бегунья на сверхдлинные дистанции из Шотландии Джоасия Закшевски была дисквалифицирована в марафоне на 80 километров из-за того, что проехала четыре из них на автомобиле, пишет Sky News.

Закшевски заняла третье место на марафоне, который состоялся в начале апреля и проходил на маршруте от города Манчестер до Ливерпуля. Благодаря данным, загруженным в приложение для бега и велоспорта, выяснилось, что для передвижения на четырехкилометровом отрезке она использовала автомобиль.