Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле
Шотландку бегунью дисквалифицировали из-за нарушения правил.
Шотландку бегунью дисквалифицировали из-за нарушения правил.
Бегунья на сверхдлинные дистанции из Шотландии Джоасия Закшевски была дисквалифицирована в марафоне на 80 километров из-за того, что проехала четыре из них на автомобиле, пишет Sky News.
Закшевски заняла третье место на марафоне, который состоялся в начале апреля и проходил на маршруте от города Манчестер до Ливерпуля. Благодаря данным, загруженным в приложение для бега и велоспорта, выяснилось, что для передвижения на четырехкилометровом отрезке она использовала автомобиль.
Закшевски дала организаторам забега полную информацию о произошедшем. Сейчас дело 47-летней спортсменки передали в Федерацию легкой атлетики Великобритании.