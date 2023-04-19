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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле

Шотландку бегунью дисквалифицировали из-за нарушения правил.

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Бегунья на сверхдлинные дистанции из Шотландии Джоасия Закшевски была дисквалифицирована в марафоне на 80 километров из-за того, что проехала четыре из них на автомобиле, пишет Sky News.

Закшевски заняла третье место на марафоне, который состоялся в начале апреля и проходил на маршруте от города Манчестер до Ливерпуля. Благодаря данным, загруженным в приложение для бега и велоспорта, выяснилось, что для передвижения на четырехкилометровом отрезке она использовала автомобиль.

Закшевски дала организаторам забега полную информацию о произошедшем. Сейчас дело 47-летней спортсменки передали в Федерацию легкой атлетики Великобритании.

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 Бегунья из Шотландии проехала часть марафона на автомобиле
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