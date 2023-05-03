Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи ушла из жизни в 32 года

Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Об этом сообщает агентство Icon Management Inc, клиентом которого была спортсменка, в одной из своих соцсетей.

«Мы опустошены тем, что должны сообщить очень печальную новость. Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко», — говорится в заявлении.

Источник, близкий к событиям, предполагает, что она покончила жизнь самоубийством, сообщает sportsmax.tv.