Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи ушла из жизни в 32 года
Чемпионка ушла из жизни.
Чемпионка ушла из жизни.
Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Об этом сообщает агентство Icon Management Inc, клиентом которого была спортсменка, в одной из своих соцсетей.
«Мы опустошены тем, что должны сообщить очень печальную новость. Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко», — говорится в заявлении.
Источник, близкий к событиям, предполагает, что она покончила жизнь самоубийством, сообщает sportsmax.tv.
Тори Боуи преуспела в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и взяла бронзу на дистанции 200 метров. В составе команды США она выиграла золото в эстафете 4×100 метров.