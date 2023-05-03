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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи ушла из жизни в 32 года

Чемпионка ушла из жизни.

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Источник: AFP 2022

Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Об этом сообщает агентство Icon Management Inc, клиентом которого была спортсменка, в одной из своих соцсетей.

«Мы опустошены тем, что должны сообщить очень печальную новость. Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко», — говорится в заявлении.

Источник, близкий к событиям, предполагает, что она покончила жизнь самоубийством, сообщает sportsmax.tv.

Тори Боуи преуспела в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также в прыжках в длину. Она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и взяла бронзу на дистанции 200 метров. В составе команды США она выиграла золото в эстафете 4×100 метров.

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