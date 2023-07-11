На Украине призвали лишить Сергея Бубку госнаград за связи с Россией

«До сих пор нет никакой реакции от Национального олимпийского комитета Украины и Министерства молодёжи и спорта Украины. На сайте НОК Украины до сих пор можно найти российско-пропагандистскую книгу авторства Бубки, Сергей до сих пор остаётся членом исполкома НОК Украины, то есть находится в высшем руководстве самой влиятельной спортивной организации страны.



Дружба с Януковичем, коррупционные скандалы в IAAF и ещё многие другие зашквары — это лишь часть того шлейфа, который уже очень давно тянется за Бубкой. Именно поэтому я инициировал заседание Комиссии атлетов НОК Украины, которая состоится 11 июля, где потребую лишить Бубку членства в НОК Украины. Следующим шагом будет требование лишить его почётного звания “Герой Украины” и лишения других государственных наград», — написал Гераскевич.

Ранее в СМИ вышло расследование, в котором утверждается, что Сергей Бубка является соучредителем компании «Монблан», которая ведет коммерческую деятельность на территории ДНР. Компания зарегистрирована в российском реестре юрлиц.

Сергей Бубка является одним из величайших советских спортсменов. В 1985 году он стал первым в мире прыгуном с шестом, покорившим отметку шесть метров. В 1988 году он выиграл золото Олимпийских игр в Сеуле. Бубка завершил карьеру в 2001 году и после этого долгое время удерживал два мировых рекорда в прыжках с шестом. До 2014 года ему принадлежал рекорд в закрытом помещении (6,15 м), до 2020 года он владел рекордом в открытом помещении (6,14 м).