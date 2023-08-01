World Athletics сохраняет запрет на участие россиян в соревнованиях

«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить “нет” навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась — она даже хуже. Вот на чем мы остановились», — добавил Коу.