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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

World Athletics сохраняет запрет на участие россиян в соревнованиях

При этом глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу заявил, что решение может быть изменено.

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Источник: AP 2023

Себастьян Коу прокомментировал информацию о том, что Всемирной легкоатлетической ассоциацией принято решение продлить запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов.

«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним», — цитирует Коу французское издание L'Equipe.

«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить “нет” навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась — она даже хуже. Вот на чем мы остановились», — добавил Коу.

В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики, но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации в Украине.

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