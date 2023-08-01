World Athletics сохраняет запрет на участие россиян в соревнованиях
При этом глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу заявил, что решение может быть изменено.
При этом глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) британец Себастьян Коу заявил, что решение может быть изменено.
Себастьян Коу прокомментировал информацию о том, что Всемирной легкоатлетической ассоциацией принято решение продлить запрет на участие в соревнованиях российских спортсменов.
«Мы были предельно ясны. Решение, принятое советом, которое, как мы считаем, было лучшим в интересах спорта, остается прежним», — цитирует Коу французское издание L'Equipe.
«Я создал рабочую группу, которая постоянно следит за ситуацией. Каковы параметры, которые могут потребоваться для пересмотра этой приостановки? В настоящее время мы убеждены, что в нынешних условиях это лучшее решение, оно сохраняется, и мы будем его отстаивать, если потребуется. Но если в свете всего происходящего нам придется его изменить, то, конечно, мы это сделаем. С нашей стороны было бы смешно говорить “нет” навсегда. Но нынешняя ситуация, как нам кажется, не просто не изменилась — она даже хуже. Вот на чем мы остановились», — добавил Коу.
В марте 2023 года совет World Athletics принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики, но продлил отстранение спортсменов из России и Белоруссии от стартов под эгидой World Athletics из-за ситуации в Украине.