Четыре кенийских бегуна выйдут на старт Сибирского международного марафона

"Сибирский международный марафон будет первым с 2015 года российским марафоном, на котором выступят профессиональные иностранные спортсмены. На старт планируют выйти четыре кенийских бегуна — Эрик Керинг, Алекс Трикой, Моника Черуто и Сара Джероп, а также спортсменка из Белоруссии Марина Доманцевич. У нас были определенные вопросы, связанные с оформлением приглашений и виз для африканских спортсменов, но все это решаемо. Самое главное, что иностранным спортсменам после длительного перерыва вновь разрешено выступать на соревнованиях в России.

Противостоять кенийцам будут чемпионы России Ильдар Миншин и Алина Прокопьева. На старт Сибирского международного марафона в этом году планируют выйти более пяти тысяч человек", — приводит слова представителя пресс-службы Сибирского международного марафона Ирины Клизе ТАСС.

В рамках марафона пройдут забеги на 42,195 км и 10 км. За первое место на марафонской дистанции призовые составят 500 тыс. рублей, за второе место — 250 тыс. рублей, а за третье — 150 тыс. рублей. Если победители побьют рекорд Сибирского международного марафона, то получат еще 200 тыс. рублей, а если рекорд Омской области, то — 100 тыс. рублей.