В столкновении багги на ЧМ по легкой атлетике пострадали спортсмены

Удар был настолько сильным, что водитель транспортного средства вылетел с сиденья. Осколки разбившегося стекла попали в глаз ямайскому спринтеру Эндрю Хадсону. Полуфинальный забег задержали на 20 минут. Хадсон пожаловался на проблемы со зрением, но все же вышел на старт.