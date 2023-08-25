В столкновении багги на ЧМ по легкой атлетике пострадали спортсмены
Инцидент произошел перед полуфинальными забегами на дистанции 200 метров у мужчин. Один багги, который вез спортсменов на стадион, уклоняясь от пешеходов, столкнулся с другим.
Инцидент произошел перед полуфинальными забегами на дистанции 200 метров у мужчин. Один багги, который вез спортсменов на стадион, уклоняясь от пешеходов, столкнулся с другим.
Удар был настолько сильным, что водитель транспортного средства вылетел с сиденья. Осколки разбившегося стекла попали в глаз ямайскому спринтеру Эндрю Хадсону. Полуфинальный забег задержали на 20 минут. Хадсон пожаловался на проблемы со зрением, но все же вышел на старт.
Ямайский бегун занял пятое место и не смог пробиться в финал, однако команда подала апелляцию. В итоге пострадавшему спортсмену предоставили место в решающем забеге.