Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Лутон Таун
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Монако
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Штутгарт
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Реал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Краснодар
00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
ЦСКА
11
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
19:48 (мск), источник: Sportmail.ru

В столкновении багги на ЧМ по легкой атлетике пострадали спортсмены

Инцидент произошел перед полуфинальными забегами на дистанции 200 метров у мужчин. Один багги, который вез спортсменов на стадион, уклоняясь от пешеходов, столкнулся с другим.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Удар был настолько сильным, что водитель транспортного средства вылетел с сиденья. Осколки разбившегося стекла попали в глаз ямайскому спринтеру Эндрю Хадсону. Полуфинальный забег задержали на 20 минут. Хадсон пожаловался на проблемы со зрением, но все же вышел на старт.

Ямайский бегун занял пятое место и не смог пробиться в финал, однако команда подала апелляцию. В итоге пострадавшему спортсмену предоставили место в решающем забеге.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В столкновении багги на ЧМ по легкой атлетике пострадали спортсмены
На чемпионате мира по баскетболу установлен рекорд посещаемости
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь