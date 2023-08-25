Исинбаева — о своем отсутствии в рейтинге World Athletics: Это доказывает величие и вечность моих достижений

В опубликованный на сайте World Athletics рейтинг включены 40 легкоатлеток, среди которых нет россиянок, в том числе Исинбаевой и Марии Ласицкене.

Исинбаева в пятницу опубликовала видео в одной из своих соцсетей с чемпионата мира-2005 в Хельсинки, где она установила мировой рекорд, прыгнув на высоту 5,01 метра.

«Чемпионат мира в Хельсинки 2005 года, победа с новым рекордом мира 5,01 метра. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», — написала спортсменка.