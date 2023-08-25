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18:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Исинбаева — о своем отсутствии в рейтинге World Athletics: Это доказывает величие и вечность моих достижений

Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала тот факт, что она не вошла в список самых влиятельных спортсменок в истории чемпионатов мира по версии Всемирной легкоатлетической ассоциации.

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Источник: РИА "Новости"

В опубликованный на сайте World Athletics рейтинг включены 40 легкоатлеток, среди которых нет россиянок, в том числе Исинбаевой и Марии Ласицкене.

Исинбаева в пятницу опубликовала видео в одной из своих соцсетей с чемпионата мира-2005 в Хельсинки, где она установила мировой рекорд, прыгнув на высоту 5,01 метра.

«Чемпионат мира в Хельсинки 2005 года, победа с новым рекордом мира 5,01 метра. Напоминаю переизбранному президенту World Athletics о влиянии Елены Исинбаевой на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство легкой атлетикой сегодня так усердно старается промолчать об истории, созданной задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значение и вечность моих достижений», — написала спортсменка.

Исинбаева является единственной трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе в прыжках с шестом. Россиянка побеждала на мировых первенствах в 2005, 2007 и 2013 году. Также 41-летняя спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 года.

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