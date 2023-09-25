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10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Клишина: нужно соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпиаду в Париже

Двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира в прыжках в длину Дарья Клишина считает, что спортсмены из России нужно соглашаться на условия Международного олимпийского комитета (МОК) и ехать на Олимпийские игры, которые пройдут летом в 2024 году в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады? Думаю, что да. Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам же все время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да.

Нужно знать и понимать все детали, которые представлены МОК. Я немножко выпала из контекста конкретных заявлений. Если есть какая-то лазейка, какой-то шанс отстоять себя — а мне кажется, он там есть — нужно его использовать. Если не ошибаюсь, МОК предоставил возможность получить нейтральный статус. Наверное, это даже можно сделать не через суд. Но каждый спортсмен должен бороться за себя сам. Знаю, что некоторые федерации против и не хотят ехать на Олимпийские игры при таких условиях. Но огромное количество спортсменов очень хотят! И я их понимаю.

Для людей это дело всей жизни. Люди столько лет работают и хотят получить выхлоп. А где это можно сделать? Только на международных стартах. Следующая Олимпиада — через четыре года. Это очень много, просто колоссальное количество времени! Особенно для тех видов, где заканчивают рано — таких, как спортивная гимнастика, художественная. Чаще всего они едут только на одну Олимпиаду в жизни. У них даже нет шанса поехать на две! Тогда какой смысл тренироваться?

Можно заканчивать сейчас и идти учиться в университет, получать профессию. Тоже хороший вариант. В этой ситуации нужно быть реалистом и понимать, за что ты борешься. Если ты уверена в своих силах, знаешь, что способна бороться на Олимпиаде за медаль, за финал, за этот шанс нужно хвататься. Да даже просто съездить на Олимпиаду — уже колоссальный опыт. Олимпиада вообще другая и отличается от любых соревнований. За две недели там будто проживаешь маленькую жизнь. Поэтому каждый человек должен все взвесить и для себя решить, что для него важно», — сказала Клишина.

Клишина дважды выступала на Олимпийских играх. На Рио-2016 она заняла девятое место, а в Токио-2020 получила травму во время квалификационных прыжков и не смогла показать результат.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийские комитеты России и Белоруссии до сих пор не получили официальных приглашений на Олимпиаду. В марте глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, если они публично не высказывались в поддержку СВО и не были связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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Клишина: нужно соглашаться на условия МОК и ехать на Олимпиаду в Париже
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