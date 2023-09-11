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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Песков: россиянам надо ехать на Олимпиаду в качестве индивидуальных атлетов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию о возможном участии спортсменов из России на Олимпийских играх 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом. Мы знаем, что наши спортивные власти очень активно работают над поисками альтернативных форматов международных соревнований, эта работа ведется. Обязательно спортсмены должны в них участвовать. Нам очень важно сохранить высокий уровень спорта высших достижений», — цитирует Пескова ТАСС.

Летняя Олимпиада должна пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В июле МОК сообщил, что Олимпийские комитеты России и Белоруссии не получат приглашений на летние Игры в Париже в ранее установленную дату, 26 июля, — за год до старта Олимпиады 2024 года. Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, не стал называть точные сроки принятия решения по допуску россиян и белорусов на Игры.

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