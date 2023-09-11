Джокович намерен выступить на Олимпиаде-2028. Ему будет 41 год

«Он намерен сыграть на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. 24 часа в день у него в голове мысли, чего бы еще добиться», — сказал Иванишевич на пресс-конференции.

На момент Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Джоковичу будет 41 год. Ранее Джокович четыре раза выступал на Олимпиадах — в Пекине-2008 он завоевал бронзу, в Лондоне-2012 и Токио-2020 занимал четвертое место, а в Рио-2016 вылетел в первом раунде.