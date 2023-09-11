Джокович намерен выступить на Олимпиаде-2028. Ему будет 41 год
Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что его подопечный планирует сыграть на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.
Горан Иванишевич, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, заявил, что его подопечный планирует сыграть на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Он намерен сыграть на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые пройдут в 2028 году. 24 часа в день у него в голове мысли, чего бы еще добиться», — сказал Иванишевич на пресс-конференции.
На момент Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Джоковичу будет 41 год. Ранее Джокович четыре раза выступал на Олимпиадах — в Пекине-2008 он завоевал бронзу, в Лондоне-2012 и Токио-2020 занимал четвертое место, а в Рио-2016 вылетел в первом раунде.
Минувшей ночью 36-летний Джокович обыграл первую ракетку России Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3) в финале Открытого чемпионата США (US Open). Серб завоевал 24-й титул турнира Большого шлема и стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.