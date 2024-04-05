Бегунью Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, Екатерина Поистогова (Завьялова) лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на дистанции 800 м из-за нарушения антидопинговых правил.

«На основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 28 марта 2024 года, ВФЛА на четыре года дисквалифицирует Екатерину Гулиеву (Завьялову) за нарушение п. 32.2 (b) (“использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода спортсменом”) антидопинговых правил в 2012 и 2013 годах. Срок дисквалификации спортсменки с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу CAS. Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются», — говорится в сообщении.

В 2019 году спортсменка вышла замуж за турецкого легкоатлета Рамиля Гулиева и позже получила гражданство Турции, за которую с 2021 года выступает на соревнованиях.

На Олимпийских играх в Лондоне первой к финишу пришла россиянка Мария Савинова, второй — Кастер Семеня из ЮАР, Поистогова завершила соревнования на третьем месте. В 2017 году на основе её биологического паспорта Савинова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и лишена олимпийской медали. Золотая медаль была присуждена Семене, серебро — Поистоговой, а бронза была присуждена Памеле Джелимо из Кении.