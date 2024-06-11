МОК опроверг использование плакатов с Исинбаевой для продвижения ОИ-2024

Источник: Соцсети

Представители Международного олимпийского комитета заявили, что в настоящее время для рекламного продвижения Олимпиады в Париже не используется плакат, на котором изображена олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с флагом России.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — приводит РИА Новости слова пресс-службы МОК.

Плакат с Исинбаевой был представлен в 2020 году в рамках рекламной кампании по продвижению Олимпийских игр в департаменте Сен-Сен-Дени в Парижском регионе. Там расположены спортивные объекты, в частности Олимпийская деревня и Центр водных видов спорта.

42-летняя Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м. С 2016 года Исинбаева является членом МОК.