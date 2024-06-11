МОК опроверг использование плакатов с Исинбаевой для продвижения ОИ-2024
Ранее в Интернете получила распространение фотография наружной рекламы Олимпийских игр 2024 года с олимпийской чемпионкой из России.
Ранее в Интернете получила распространение фотография наружной рекламы Олимпийских игр 2024 года с олимпийской чемпионкой из России.
Представители Международного олимпийского комитета заявили, что в настоящее время для рекламного продвижения Олимпиады в Париже не используется плакат, на котором изображена олимпийская чемпионка Елена Исинбаева с флагом России.
«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — приводит РИА Новости слова пресс-службы МОК.
Плакат с Исинбаевой был представлен в 2020 году в рамках рекламной кампании по продвижению Олимпийских игр в департаменте Сен-Сен-Дени в Парижском регионе. Там расположены спортивные объекты, в частности Олимпийская деревня и Центр водных видов спорта.
42-летняя Елена Исинбаева завоевала золото на Играх в Афинах и Пекине и бронзу на Олимпиаде в Лондоне. Она трижды побеждала на чемпионатах мира и четырежды на чемпионатах мира в помещении. По разу Исинбаева выигрывала чемпионат Европы и чемпионат Европы в помещении. В 2009 году спортсменка установила мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится до сих пор — 5,06 м. С 2016 года Исинбаева является членом МОК.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что олимпийские лицензии для участия на Играх в Париже получили 49 российских спортсменов.