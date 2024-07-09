13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Симона Байлз ответила критикам состава США на ОИ-2024

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз ответила на слова партнера по сборной США Микейлы Скиннер.

Источник: Reuters

Микейла Скиннер раскритиковала состав сборной США на Олимпиаду-2024 по спортивной гимнастике за отсутствие «трудовой этики».

«Если говорить про всех, кроме Симоны, я чувствую, что их талант и глубина не такие сильные, как раньше. У девушек просто нет трудовой этики. И это тоже тяжело из-за SafeSport. Например, тренеры не могут достучаться до спортсменов и им приходится быть очень осторожными в своих словах. Что в некотором смысле действительно хорошо. Но в то же время, чтобы достичь того, чего ты хочешь в гимнастике, ты должен быть, как мне кажется, немного агрессивным и немного напряженным», — сказала Скиннер.

«Не всем нужны микрофон и платформа», — ответила Симона Байлз в социальных сетях.

SafeSport — некоммерческая организация, созданная для сокращения сексуального насилия над несовершеннолетними и спортсменами в олимпийских видах спорта США. В 2018 году бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы штата Мичиган после признания себя виновным по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним.

На Олимпийские игры от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная России по спортивной гимнастике не будет участвовать на Олимпиаде в Париже. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».

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