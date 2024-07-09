Симона Байлз ответила критикам состава США на ОИ-2024
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз ответила на слова партнера по сборной США Микейлы Скиннер.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз ответила на слова партнера по сборной США Микейлы Скиннер.
Микейла Скиннер раскритиковала состав сборной США на Олимпиаду-2024 по спортивной гимнастике за отсутствие «трудовой этики».
«Если говорить про всех, кроме Симоны, я чувствую, что их талант и глубина не такие сильные, как раньше. У девушек просто нет трудовой этики. И это тоже тяжело из-за SafeSport. Например, тренеры не могут достучаться до спортсменов и им приходится быть очень осторожными в своих словах. Что в некотором смысле действительно хорошо. Но в то же время, чтобы достичь того, чего ты хочешь в гимнастике, ты должен быть, как мне кажется, немного агрессивным и немного напряженным», — сказала Скиннер.
«Не всем нужны микрофон и платформа», — ответила Симона Байлз в социальных сетях.
SafeSport — некоммерческая организация, созданная для сокращения сексуального насилия над несовершеннолетними и спортсменами в олимпийских видах спорта США. В 2018 году бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюрьмы штата Мичиган после признания себя виновным по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним.
На Олимпийские игры от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная России по спортивной гимнастике не будет участвовать на Олимпиаде в Париже. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».