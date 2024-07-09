Симона Байлз ответила критикам состава США на ОИ-2024

«Если говорить про всех, кроме Симоны, я чувствую, что их талант и глубина не такие сильные, как раньше. У девушек просто нет трудовой этики. И это тоже тяжело из-за SafeSport. Например, тренеры не могут достучаться до спортсменов и им приходится быть очень осторожными в своих словах. Что в некотором смысле действительно хорошо. Но в то же время, чтобы достичь того, чего ты хочешь в гимнастике, ты должен быть, как мне кажется, немного агрессивным и немного напряженным», — сказала Скиннер.