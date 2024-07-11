Шубенков — об Играх БРИКС: Больной скорее жив, чем мертв
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года поделился мнением об Играх БРИКС, прошедших в Казани.
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами 2015 года поделился мнением об Играх БРИКС, прошедших в Казани.
Сергей Шубенков ответил на вопрос журналиста о том, какие эмоции остались у него после соревнований.
«Если все сложить и дать общую оценку, то я бы сказал, что больной скорее жив, чем мертв. Я склонен оценивать Игры положительно», — приводит слова Шубенкова Metaratings.
С одной стороны, легкоатлет отметил шикарную организацию, с другой — нехватку конкуренции.
«Встретили нас и провели их очень хорошо, на достойном уровне. Конкуренции от гостей в нашем виде было не так много. В барьерном беге мы изначально планировали два забега, но остался один, после того как белорус не вышел на старт. Зато мы провели один большой и красивый финал. Все дорожки были заняты, было иностранное представительство. Молодой китаец пробился на третье место.
Мне все понравилось, кроме своего неудовлетворительного результата. Еще я был на позитиве, потому что давно не было таких стартов, чтобы собралась вся сборная, нарядилась в красивую экипировку и единой командой куда-нибудь поехала выступить. То отстранение, то урезанный состав, то коронавирус», — добавил чемпион мира.
На Играх БРИКС Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль, показав результат 13,70 секунды.
Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях приняли участие около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей. Сборная России завоевала 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее идут команды Беларуси (55−85−107) и Китая (20−24−18).