Шубенков — об Играх БРИКС: Больной скорее жив, чем мертв

«Встретили нас и провели их очень хорошо, на достойном уровне. Конкуренции от гостей в нашем виде было не так много. В барьерном беге мы изначально планировали два забега, но остался один, после того как белорус не вышел на старт. Зато мы провели один большой и красивый финал. Все дорожки были заняты, было иностранное представительство. Молодой китаец пробился на третье место.



Мне все понравилось, кроме своего неудовлетворительного результата. Еще я был на позитиве, потому что давно не было таких стартов, чтобы собралась вся сборная, нарядилась в красивую экипировку и единой командой куда-нибудь поехала выступить. То отстранение, то урезанный состав, то коронавирус», — добавил чемпион мира.