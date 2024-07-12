Мария Ласицкене организует серию турниров по прыжкам в высоту

Летом пройдут два турнира «Новая высота». 3 августа соревнования примет Москва, а 31 августа Прохладный, родной город Ласицкене. Помимо самой Марии Ласицкене, в соревнованиях выступят чемпион мира в помещении Данил Лысенко, чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, призер чемпионата мира Илья Иванюк и другие. Всего в турнире примут участие 12 спортсменов.

«В этом году начнем с двух соревнований — в Москве и Прохладном, и только в прыжке в высоту. Но рассчитываем, что в следующем сезоне и городов, и видов станет больше», — приводит слова Ласицкене «РИА Новости Спорт».

«Турнир в родном Прохладном станет особенным событием в моей карьере. Там я прыгала на соревнованиях только в детстве и по юниорам. Надеюсь, что на трибунах соберется весь город и приедут болельщики из Кабардино-Балкарской Республики в целом. Хочется подарить землякам настоящий праздник, ведь они поддерживали меня многие годы, но во взрослой карьере не видели моих прыжков вживую. К тому же приезд всех звездных российских высотников станет хорошей мотивацией для детей, которые занимаются в нашей школе олимпийского резерва, носящей мое имя», — добавила Ласицкене.

Также директор соревнований Михаил Бутов сообщил, что интерес к соревнованиям проявляют в Дохе и Дубае.