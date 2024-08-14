Умерла обладательница мирового рекорда в эстафете Подъяловская

Ирина Подъяловская была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4×800 м (7 мин. 50,17 с). Это один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит. Только достижение чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800 м было установлено раньше — в июле 1983 года, 1:53:28.