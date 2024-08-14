Умерла обладательница мирового рекорда в эстафете Подъяловская

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, известная советская бегунья Ирина Подъяловская скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.
Подъяловская специализировалась в беге на средние дистанции. На ее счету есть победы на Универсиаде 1983 года и Играх дружбы 1984 года на дистанции 800 метров.
Ирина Подъяловская была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4×800 м (7 мин. 50,17 с). Это один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит. Только достижение чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800 м было установлено раньше — в июле 1983 года, 1:53:28.
В последнее годы Подъяловская работала тренером бегунов-любителей.