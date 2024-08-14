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Умерла обладательница мирового рекорда в эстафете Подъяловская

В возрасте 64 лет ушла из жизни легкоатлетка Ирина Подъяловская.

Источник: rusathletics.info

Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики, известная советская бегунья Ирина Подъяловская скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни.

Подъяловская специализировалась в беге на средние дистанции. На ее счету есть победы на Универсиаде 1983 года и Играх дружбы 1984 года на дистанции 800 метров.

Ирина Подъяловская была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4×800 м (7 мин. 50,17 с). Это один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит. Только достижение чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800 м было установлено раньше — в июле 1983 года, 1:53:28.

В последнее годы Подъяловская работала тренером бегунов-любителей.