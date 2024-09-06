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Легкоатлет Ревенко завоевал 16-е золото России на Паралимпиаде

В лучшей из шести попыток метатель копья показал результат 30,77 м, установив личный рекорд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Ezra Shaw/Getty Images

Российский легкоатлет Иван Ревенко стал чемпионом Паралимпиады-2024 в метании копья в категории F54 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Серебряным призером стал мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м), третье место занял представитель Греции Эммануил Стефанудакис (30,13). Спортсмены в данной категории метат копье сидя.

38-летний Ревенко является также бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.

Это золото стало 16-м для российских паралимпийцев на Играх в Париже. Кроме того, на их счету 18 серебряных и 20 бронзовых медалей — всего 54 награды.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. Международный паралимпийский комитет допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.