Легкоатлет Ревенко завоевал 16-е золото России на Паралимпиаде

Российский легкоатлет Иван Ревенко стал чемпионом Паралимпиады-2024 в метании копья в категории F54 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Серебряным призером стал мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м), третье место занял представитель Греции Эммануил Стефанудакис (30,13). Спортсмены в данной категории метат копье сидя.
38-летний Ревенко является также бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.
Это золото стало 16-м для российских паралимпийцев на Играх в Париже. Кроме того, на их счету 18 серебряных и 20 бронзовых медалей — всего 54 награды.
Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. Международный паралимпийский комитет допустил до соревнований 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.