Олимпийская чемпионка призналась в намеренном употреблении допинга

Энквист (ранее — Нарожиленко-Леонова) является олимпийской чемпионкой 1996 года в Атланте и также трехкратной чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами. В 90-х годах она получила шведский паспорт, выйдя замуж за гражданина Швеции, и стала выступать под флагом этой страны.
В 1999 году у нее выявили рак груди, но она сумела триумфально вернуться в спорт и завоевать бронзовую медаль на чемпионате мира. В том же году она завершила легкоатлетическую карьеру и перешла в бобслей в надежде стать первой женщиной, выигравшей как летние, так и зимние Олимпийские игры. В 2001 году, за год до Олимпиады в Солт-Лейк Сити, ее уличили в употреблении допинга и дисквалифицировали на два года.
«Я ненавидела бобслей. Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Днем и ночью. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, потому была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены спонсоры, и все было основано на моем имени. Более того, это была моя идея с самого начала. Пути назад не было. Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — написала Энквист.
После истечения срока дисквалификации Энквист решила не возвращаться в большой спорт. Сейчас она проживает в Испании.