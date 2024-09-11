Олимпийская чемпионка призналась в намеренном употреблении допинга

«Я ненавидела бобслей. Это был кошмар — до, во время и после тренировки. Днем ​​и ночью. Я не могла сказать, что хочу бросить тренировки, потому была напугана и подавлена. Повернуть вспять было невозможно, ставки были слишком велики на всех уровнях. Были приложены огромные усилия, привлечены спонсоры, и все было основано на моем имени. Более того, это была моя идея с самого начала. Пути назад не было. Мне хотелось, чтобы меня поймали, чтобы покончить с этим безумием и избавиться от страха. Никто не мог меня остановить, даже я сама», — написала Энквист.