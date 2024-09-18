Мария Ласицкене посетила министерство спорта Армении

«У Ласицкене есть армянские корни, она прилетела с визитом в Армению к своим родственникам. Я узнал, что Мария в Армении и пригласил к себе на встречу. Пока нет планов, чтобы она участвовала в каких-либо мероприятиях. Возможно, в ближайшее время мы примем Карена Хачанова и Анну Чичерову», — приводит слова Гилояна.