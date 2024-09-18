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Мария Ласицкене посетила министерство спорта Армении

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене посетила министерство образования, науки, культуры и спорта Армении. Об этом сообщает Metaratings

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заместитель министра Карен Гилоян опубликовал в социальных сетях фотографию с Ласицкене и поделился подробностями ее пребывания в стране.

«У Ласицкене есть армянские корни, она прилетела с визитом в Армению к своим родственникам. Я узнал, что Мария в Армении и пригласил к себе на встречу. Пока нет планов, чтобы она участвовала в каких-либо мероприятиях. Возможно, в ближайшее время мы примем Карена Хачанова и Анну Чичерову», — приводит слова Гилояна.

Мария Ласицкене (девичья фамилия — Кучина) родилась в 1993 году в Кабардино-Балкарии. Ее мать, а также первый тренер Геннадий Габрилян, являются этническими армянами.

Ласицкене является единственной в истории прыжков в высоту трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги». В 2021 году в Токио Ласицкене впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

В марте 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на международных турнирах. В мае 2023 года Ласицкене заявила, что ее международная карьера фактически завершена, однако завершать карьеру она пока не намерена.