Коу рассказал о сроках возвращения к стартам легкоатлетов из РФ

«Что касается легкой атлетики, я всегда утверждал, что моя обязанность — следить за тем, чтобы наш вид спорта оставался глобальным, и что там, где это возможно, мы остаемся политически нейтральными, — сказал Коу. — Но бывают случаи, когда это означает, что вы должны занять определенную позицию. Именно это произошло в случае с Россией и Белоруссией, но это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Это решение было обсуждено и принято советом World Athletics, многие члены которого являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и рекордсменами мира», — добавил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации.