Коу рассказал о сроках возвращения к стартам легкоатлетов из РФ

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что организация должна найти способ вернуть российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, когда это будет правильно.
«Во время допингового скандала, раскрытого WADA, World Athletics нашла способ отделить чистых спортсменов от явно испорченной системы. Мы создали статус нейтрального спортсмена и процессы, которые теперь переняли другие. Мы должны найти способ вернуть спортсменов, когда это будет правильно, и у нас есть рабочая группа, подотчетная совету, которая занимается этим вопросом. Подразделение по обеспечению целостности легкой атлетики также включает более 40 российских и белорусских спортсменов в свой международный пул тестирования, поэтому, когда наступит подходящее время, у нас будет надлежащий контроль и процедура для оценки каждого спортсмена», — приводит слова Коу SportsIn.
Также Коу заявил, что отстранение российских легкоатлетов не было его единоличным решением.
«Что касается легкой атлетики, я всегда утверждал, что моя обязанность — следить за тем, чтобы наш вид спорта оставался глобальным, и что там, где это возможно, мы остаемся политически нейтральными, — сказал Коу. — Но бывают случаи, когда это означает, что вы должны занять определенную позицию. Именно это произошло в случае с Россией и Белоруссией, но это не было решением, которое я принял в одностороннем порядке. Это решение было обсуждено и принято советом World Athletics, многие члены которого являются олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и рекордсменами мира», — добавил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации.