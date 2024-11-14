Мировая рекордсменка из Украины рассказала, как секс влияет на результаты

«Кому-то можно, кому-то нельзя, у всех по-разному. Это каждый должен попробовать для себя перед соревнованиями. Бывает, что на следующий день или через два дня есть какие-то упражнения на скорость: если ты не чувствуешь себя так хорошо, как должно быть, то лучше воздержаться. А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — сказала Магучих в интервью на YouTube-канале Марии Ефросининой.
«У меня это зависит от периода — тренировочный это период или соревновательный. В соревновательный период нельзя», — призналась спортсменка.
23-летняя украинка является победительницей Олимпиады в Париже в прыжках в высоту, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Ярославе Магучих принадлежит мировой рекорд в данной дисциплине — 2,10 метров. В 2024 году украинке удалось побить рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2.09 метров), который держался 37 лет.