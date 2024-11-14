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Мировая рекордсменка из Украины рассказала, как секс влияет на результаты

Ярослава Магучих заявила, что каждый спортсмен должен опираться на свой организм в вопросе занятия сексом перед соревнованиями.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Кому-то можно, кому-то нельзя, у всех по-разному. Это каждый должен попробовать для себя перед соревнованиями. Бывает, что на следующий день или через два дня есть какие-то упражнения на скорость: если ты не чувствуешь себя так хорошо, как должно быть, то лучше воздержаться. А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — сказала Магучих в интервью на YouTube-канале Марии Ефросининой.

«У меня это зависит от периода — тренировочный это период или соревновательный. В соревновательный период нельзя», — призналась спортсменка.

23-летняя украинка является победительницей Олимпиады в Париже в прыжках в высоту, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. Ярославе Магучих принадлежит мировой рекорд в данной дисциплине — 2,10 метров. В 2024 году украинке удалось побить рекорд болгарки Стефки Костадиновой (2.09 метров), который держался 37 лет.