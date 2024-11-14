Мировая рекордсменка из Украины рассказала, как секс влияет на результаты

«Кому-то можно, кому-то нельзя, у всех по-разному. Это каждый должен попробовать для себя перед соревнованиями. Бывает, что на следующий день или через два дня есть какие-то упражнения на скорость: если ты не чувствуешь себя так хорошо, как должно быть, то лучше воздержаться. А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет», — сказала Магучих в интервью на YouTube-канале Марии Ефросининой.