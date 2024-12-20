Умер олимпийский чемпион и экс-рекордсмен мира в метании копья

«С Клаусом Вольферманом немецкая легкая атлетика потеряла выдающуюся личность, который не только завоевал олимпийское золото, но и был одним из самых популярных атлетов страны, а также получил награду спортсмена года в Германии по итогам сезона 1971/72», — заявил глава Немецкой федерации легкой атлетики Идрисс Гоншинска.