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Умер олимпийский чемпион и экс-рекордсмен мира в метании копья

Немец Клаус Вольферман скончался в возрасте 78 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций, скончался олимпийский чемпион 1972 года в метании копья Клаус Вольферман.

«С Клаусом Вольферманом немецкая легкая атлетика потеряла выдающуюся личность, который не только завоевал олимпийское золото, но и был одним из самых популярных атлетов страны, а также получил награду спортсмена года в Германии по итогам сезона 1971/72», — заявил глава Немецкой федерации легкой атлетики Идрисс Гоншинска.

Вольферман на Олимпиаде в Мюнхене победил с результатом 90,48 м, опередив всего на два сантиметра советского спортсмена Яниса Лусиса.

В мае 1973 года Вольферман установил мировой рекорд (94,08 м). Это достижение держалось до июля 1976 года.