Умер олимпийский чемпион и экс-рекордсмен мира в метании копья

Как сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций, скончался олимпийский чемпион 1972 года в метании копья Клаус Вольферман.
«С Клаусом Вольферманом немецкая легкая атлетика потеряла выдающуюся личность, который не только завоевал олимпийское золото, но и был одним из самых популярных атлетов страны, а также получил награду спортсмена года в Германии по итогам сезона 1971/72», — заявил глава Немецкой федерации легкой атлетики Идрисс Гоншинска.
Вольферман на Олимпиаде в Мюнхене победил с результатом 90,48 м, опередив всего на два сантиметра советского спортсмена Яниса Лусиса.
В мае 1973 года Вольферман установил мировой рекорд (94,08 м). Это достижение держалось до июля 1976 года.