Украинская чемпионка Европы в прыжках отстранена за допинг

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил чемпионку Европы 2022 года в тройном прыжке украинку Марину Бех-Романчук от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Основанием для подобного решения стало обнаруженное в допинг-пробе запрещенное вещество (тестостерон). Решение по отстранению Бех-Романчук AIU опубликовала 14 мая. Сроки дисквалификации легкоатлетки на данный момент неизвестны.
16 мая спортсменка планировала выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Соревнования должны были стать первыми для Бех-Романчук за последние 8 месяцев. После завершения Олимпийских игр-2024, где украинка заняла 11-е место в тройном прыжке, она решила взять паузу в выступлениях на международных соревнованиях, чтобы залечить травмы и морально отдохнуть.
На счету 29-летней украинки серебряные медали чемпионатов мира в прыжках в длину (2019 год) и в тройном прыжке (2023), а также серебряная награда чемпионата Европы в прыжках в длину (2018). На чемпионате Европы в помещении украинка стала победительницей турнира в прыжках в длину (2021) и бронзовым призером соревнований в этой же дисциплине (2019). В 2022 году легкоатлетка стала второй на чемпионате мира в помещении в тройном прыжке.
Марина Бех-Романчук замужем за пловцом Михаилом Романчуком, который является призером Олимпийских игр в Токио на дистанциях 800 и 1500 метров и многократным призером чемпионатов мира.