Украинская чемпионка Европы в прыжках отстранена за допинг

На счету 29-летней украинки серебряные медали чемпионатов мира в прыжках в длину (2019 год) и в тройном прыжке (2023), а также серебряная награда чемпионата Европы в прыжках в длину (2018). На чемпионате Европы в помещении украинка стала победительницей турнира в прыжках в длину (2021) и бронзовым призером соревнований в этой же дисциплине (2019). В 2022 году легкоатлетка стала второй на чемпионате мира в помещении в тройном прыжке.