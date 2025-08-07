5 упражнений из тренировок чемпионов, которые можно делать дома

Каждый мечтает о спортивных успехах, но не все знают, с чего начать. Настоящие чемпионы не делают сложные трюки с первых тренировок. Они строят силу и выносливость на базовых упражнениях. В этой статье вы узнаете о пяти топовых упражнениях, которые доступны каждому, кто готов работать. Они помогут укрепить тело, повысить выносливость и подтянуть фигуру.