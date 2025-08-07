Ричмонд
5 упражнений из тренировок чемпионов, которые можно делать дома

Чемпионами не рождаются — ими становятся. Благодаря усердным и регулярным тренировкам. Эти пять упражнений вы легко сможете повторить дома или в спортзале, чтобы приблизиться к лучшим результатам.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Пара делает упражнения в зале
Эти упражнения доступны даже начинающим и дают эффективный результат.Источник: Freepik

Каждый мечтает о спортивных успехах, но не все знают, с чего начать. Настоящие чемпионы не делают сложные трюки с первых тренировок. Они строят силу и выносливость на базовых упражнениях. В этой статье вы узнаете о пяти топовых упражнениях, которые доступны каждому, кто готов работать. Они помогут укрепить тело, повысить выносливость и подтянуть фигуру.

Разминка — залог успеха

Усэйн Болт, считающий разминку залогом успеха
Усэйн Болт.Источник: Соцсети

Простая разминка предотвратит травмы и подготовит тело к нагрузке. Несколько минут движения, растяжка, пробежка или прыжки на месте помогут пробудить мышцы и увеличить кровообращение.

Чемпионы не пренебрегают разминкой, потому что именно она задает тон всей тренировке. Например, Усэйн Болт, один из самых быстрых легкоатлетов в истории, уделяет большое внимание качественной разминке, чтобы подготовить свои мышцы к максимальным нагрузкам.

Приседания — фундамент силы и выносливости

Брайан Шоу, включающий приседания в тренировочную программу как фундамент силы и выносливости
Брайан Шоу.Источник: Соцсети

Приседания задействуют почти все мышцы тела: квадрицепсы, ягодицы, бедра, корпус. Главное — держать спину прямой, смотреть вперед и опускаться до параллели бедра с полом. Повторяйте 3 подхода по 15 раз, и уже через пару недель почувствуете прилив сил и выносливости.

Это очень мощное упражнение, доступное каждому, которым пользуются чемпионы во всем мире. Например, тяжелоатлет Брайан Шоу регулярно включает приседания в свою тренировочную программу для развития силы ног и выносливости.

Отжимания — сила рук и грудных мышц

Мэнни Пакьяо, делающий сотни отжиманий для укрепления силы рук и грудных мышц
Мэнни Пакьяо.Источник: Соцсети

Отжимания укрепляют грудь, плечи, трицепсы и корпус. Профи делают сотни отжиманий в день, но вы можете начать с 3 подходов по 10−15 раз. Если тяжело — ставьте колени на пол. Главное — держать тело в одной линии и не проваливать поясницу. Через пару недель увеличьте количество подходов.

Регулярные отжимания улучшают силу верхней части тела и выносливость, что всегда пригодится в спорте. Даже боксер Мэнни Пакьяо известен тем, что выполняет сотни отжиманий в день для укрепления рук и грудных мышц.

Планка — залог крепкого корпуса

Симона Байлз, делающая планку на каждой тренировке для крепкого корпуса
Симона Байлз.Источник: Соцсети

Планка — одно из самых эффективных упражнений для рельефного пресса и глубоких мышц живота. Удерживайте положение 30 секунд, держа тело прямой линией, локти под плечами. Не проваливайтесь в пояснице, не задирайте ягодицы наверх. Дышите ровно. Делайте это упражнение каждый день — и вы почувствуете, как тело становится крепче, осанка ровнее, движения — точнее.

Чемпионы уделяют планке особое внимание, потому что сильный корпус улучшает баланс и снижает риск травм. Так, гимнастка Симона Байлз включает планку в каждую тренировку, чтобы поддерживать безупречную осанку и контроль тела.

Берпи — комплекс для всего тела и кардио

Мат Фрейзер, включающий в тренировку берпи для тела и кардио
Мат Фрейзер.Источник: Соцсети

Это интенсивное упражнение повышает выносливость и одновременно тренирует мышцы всего тела. Оно требует немало сил, но именно эти нагрузки позволяют чемпионам быстро приходить в форму и оставаться в тонусе.

Упражнение выполняется следующим образом: начните из положения стоя, затем опуститесь в присед и поставьте руки на пол перед собой, быстро отведите ноги назад, чтобы принять положение планки, сделайте отжимание, после чего быстро подтяните ноги обратно к рукам, встаньте и подпрыгните вверх, подняв руки над головой. Все движения должны выполняться плавно и с чувством ритма, без задержек между этапами.

Кроссфитер Мат Фрейзер активно использует берпи для развития кардио, общей силы и выносливости почти на каждой своей тренировке.

Эти пять упражнений — не волшебная таблетка, а фундамент. Делайте их регулярно, следите за техникой, и вы увидите результат. Начните уже сегодня, и шаг за шагом приближайтесь к своим спортивным целям. Главное — не ждать чуда, а работать.