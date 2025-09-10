Они ушли на пике славы: как это удалось Исинбаевой, Джордану и Липницкой

Мир спорта привык к драмам долгих спадов и попыток вернуться после провалов. Но гораздо реже встречаются те, кто решается уйти в момент триумфа — когда за плечами победы, рекорды и всеобщее признание. Именно такие решения вызывают наибольший резонанс: болельщики недоумевают, почему чемпион ставит точку, а аналитики спорят, как это отразится на его наследии. Истории Елены Исинбаевой, Майкла Джордана и Юлии Липницкой показывают: уход на вершине может стать не концом, а финальным штрихом, который делает карьеру по-настоящему культовой.