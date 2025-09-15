Впервые в истории чемпиона мира в марафоне определил фотофиниш

Стоит отметить, что фотофиниш для определения победителя в марафоне на крупных турнирах был использован впервые. Разница в 0,03 секунды стала не только наименьшей в истории марафонов, но и наименьшей на всех дистанциях чемпионата мира в этом году, включая спринтерские. Для сравнения, на мужской стометровке между первым и вторым местом был зафиксирован разрыв в 0,05 секунды.