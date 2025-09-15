Впервые в истории чемпиона мира в марафоне определил фотофиниш

33-летний легкоатлет преодолел дистанцию 42,195 километра за 2 часа 9 минут 48 секунд. Точно такое же время показал немец Аманал Петрос, лидировавший почти на всей дистанции марафона. В результате победитель был определен после фотофиниш, который зафиксировал преимущество Симбу в 0,03 секунды.
Стоит отметить, что фотофиниш для определения победителя в марафоне на крупных турнирах был использован впервые. Разница в 0,03 секунды стала не только наименьшей в истории марафонов, но и наименьшей на всех дистанциях чемпионата мира в этом году, включая спринтерские. Для сравнения, на мужской стометровке между первым и вторым местом был зафиксирован разрыв в 0,05 секунды.
Симбу принес Танзании первое золото на чемпионатах мира по легкой атлетике. Для спортсмена это вторая медаль на мировых первенствах: на ЧМ-2017 в Лондоне он завоевал бронзу. На Олимпийских играх 2024 года Симбу занял в марафоне 17-е место.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Токио завершится в пятницу, 19 сентября.