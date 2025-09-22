Ричмонд
В Ботсване объявлен выходной в честь победы легкоатлетов на ЧМ

21 сентября на чемпионате мира в Токио сборная Ботсваны завоевала золотые медали в эстафете 4×400 метров, опередив в финале фаворитов забега — команду США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ботсвана объявила государственный праздник в честь победы страны в беге 4×400 метров среди мужчин на чемпионате мира по лtгкой атлетике в Токио, став первой африканской страной, одержавшей победу в этом виде спорта.

Президент Ботсваны Дума Боко в онлайн-обращении высоко оценил выступление команды, назвав золотую медаль «исторической победой Африки». Боко объявил понедельник, 29 сентября, праздничным днем в честь этого достижения.

Забег проходил под проливным дождем. Сборная Ботсваны на семь сотых секунды опередила команду США, обладателей последних 10 титулов чемпиона мира. Третье место у еще одной команды из Африки — ЮАР.

В состав сборной Ботсваны вошли два спортсмена, завоевавшие медали в индивидуальном беге на 400 метров: золото у Бусанга Кебиначипи бронза у Баяпо Ндори. К ним присоединился олимпийский чемпион 2024 года в беге на 200 метров Летсиле Тебого, а также Ли Эппи,

Любопытно, что сборная США изначально не должна принимать участие в финальном забеге, заняв шестое место в полуфинале. Однако американцы подали протест — по утверждению американцев, атлет из Замбии создал помеху при передаче эстафеты, Протест был принят организаторами мирового первенства.

Для определения участника финала судьи организовали дополнительный забег между командами США и Кении, чей спортсмен также находился в зоне инцидента. Американцы легко выиграли забег и были включены в финальный протокол в качестве девятого участника.