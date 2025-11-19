Дегтярев утвердил нового тренера сборной России по легкой атлетике

Светлане Абрамовой 55 лет. Ранее она работала спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики. Под руководством Абрамовой Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на прошедшей в 2021 Олимпиаде в Токио. Также Сидорова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2014), а также занимала вторые места на зимних мировых первенствах 2014 и 2018 годов.