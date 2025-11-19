Ричмонд
Дегтярев утвердил нового тренера сборной России по легкой атлетике

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ о назначении Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Михаил Дегтярев сообщил в Telegram-канале, что кандидатура Светланы Абрамовой «получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии минспорта».

С 2023 года должность главного тренера национальной команды занимал Руслан Мащенко. Светлана Абрамова стала первой женщиной на этом посту. Министр спорта отметил, что ее «управленческая школа и преемственность в подходах помогут команде двигаться вперед».

Светлане Абрамовой 55 лет. Ранее она работала спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики. Под руководством Абрамовой Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на прошедшей в 2021 Олимпиаде в Токио. Также Сидорова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2014), а также занимала вторые места на зимних мировых первенствах 2014 и 2018 годов.

Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.