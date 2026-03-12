День в истории спорта: 12 марта 2023 года умер Дик Фосбери — изобретатель современной техники прыжка в высоту

Мировую славу Фосбери принесла Олимпиада 1968 года в Мехико, где он сенсационно выиграл золото, обновив олимпийский рекорд — 2,24 м. Телекадры его необычных прыжков обошли весь мир, а скепсис тренеров и специалистов быстро сменился интересом и подражанием. Уже к началу 1980-х большинство ведущих прыгунов в высоту перешли на «фосбери-флоп», и этот стиль стал доминирующим на крупнейших международных турнирах.