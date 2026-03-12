Ричмонд
День в истории спорта: 12 марта 2023 года умер Дик Фосбери — изобретатель современной техники прыжка в высоту

12 марта 2023 года в возрасте 76 лет скончался американский прыгун в высоту Ричард Дуглас (Дик) Фосбери, человек, который навсегда изменил технику этого вида легкой атлетики.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Он умер в Солт-Лейк-Сити после болезни, связанной с рецидивом лимфомы, оставив после себя наследие новатора, чье имя стало нарицательным в спортивном мире.

Фосбери родился 6 марта 1947 года в Портленде, штат Орегон, и в юности не считался выдающимся талантом, испытывая трудности с освоением классических стилей прыжка. Именно попытки найти более удобный и эффективный способ преодоления планки привели его к экспериментам с положением корпуса и траекторией разбега. Постепенно он сформировал принципиально иной стиль, при котором спортсмен проходит планку спиной вниз, сильно прогибаясь в пояснице, — технику, получившую впоследствии название «фосбери-флоп».

Мировую славу Фосбери принесла Олимпиада 1968 года в Мехико, где он сенсационно выиграл золото, обновив олимпийский рекорд — 2,24 м. Телекадры его необычных прыжков обошли весь мир, а скепсис тренеров и специалистов быстро сменился интересом и подражанием. Уже к началу 1980-х большинство ведущих прыгунов в высоту перешли на «фосбери-флоп», и этот стиль стал доминирующим на крупнейших международных турнирах.

После завершения спортивной карьеры Фосбери получил инженерное образование, занимался бизнесом и работал в спортивных структурах, оставаясь авторитетной фигурой в легкоатлетическом сообществе. Его вклад выходил далеко за рамки одного олимпийского золота: он доказал, что в технике даже давно устоявшихся дисциплин возможны революции, а нестандартный подход способен перевернуть представления о самом процессе движения.