День в истории спорта: 21 апреля 2003 года россиянка Светлана Захарова выиграла Бостонский марафон

Для российской легкоатлетки эта победа стала одной из главных в карьере и подтвердила ее статус одной из сильнейших марафонок своего времени.
Тот сезон стал для Захаровой по-настоящему выдающимся. В Бостоне она финишировала первой со временем 2 часа 25 минут и 20 секунд и с большим преимуществом над соперницами и продемонстрировала не только выносливость, но и умение держать темп на одной из самых престижных марафонских дистанций мира. Для российской легкой атлетики это был важный успех на фоне жесткой международной конкуренции и традиционно сильного состава участниц из Кении, Эфиопии и других беговых держав.
Сама Захарова к тому моменту уже имела серьезный международный опыт. Она становилась призером чемпионата мира, побеждала на крупных стартовых марафонах и считалась спортсменкой, способной успешно выступать на самых трудных трассах. Победа в Бостоне стала одним из подтверждений ее класса и умения добиваться результата на длинной дистанции, где решают не только скорость, но и терпение, тактика и характер.
Интересно, что 2003 год оказался для Захаровой особенно успешным: позже она выиграла и Чикагский марафон, еще раз доказав, что находится в числе лидеров мирового марафонского бега. Бостонская победа навсегда осталась одной из самых ярких страниц в ее спортивной биографии и в истории российского марафона.