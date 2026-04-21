День в истории спорта: 21 апреля 2003 года россиянка Светлана Захарова выиграла Бостонский марафон

Тот сезон стал для Захаровой по-настоящему выдающимся. В Бостоне она финишировала первой со временем 2 часа 25 минут и 20 секунд и с большим преимуществом над соперницами и продемонстрировала не только выносливость, но и умение держать темп на одной из самых престижных марафонских дистанций мира. Для российской легкой атлетики это был важный успех на фоне жесткой международной конкуренции и традиционно сильного состава участниц из Кении, Эфиопии и других беговых держав.