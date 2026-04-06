«Бег — это возможность поговорить с самим собой»: Арсений Попов примет участие в СберПрайм Казанском марафоне

«Бег часто сводят к цифрам: сколько километров, какой темп, за сколько уложился. Но для меня бег — это про другое. Первые минуты всегда неприятные. Тело ноет, дыхание сбивается, в голове только одна мысль — “зачем я это делаю?”. Но я просто бегу: шаг, еще шаг и еще. На самом деле каждый раз заново решаешь — продолжать или остановиться. Каждый раз — это договор с собой. Каждый раз — маленькая победа. Вот почему я бегу СберПрайм Казанский марафон. Не только ради финиша, а ради старта», — говорит Арсений Попов.