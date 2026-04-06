«Бег — это возможность поговорить с самим собой»: Арсений Попов примет участие в СберПрайм Казанском марафоне

СберПрайм Казанский марафон 2026 планирует собрать до 40 000 участников и продолжает усиливать не только масштаб, но и смысловую повестку события. Арсений Попов поддержал участников марафона — в мотивационном ролике он показывает, что бег начинается не с дистанции, а с решения не остановиться.

Актер и шоумен Арсений Попов присоединился к числу участников СберПрайм Казанского марафона. Специально к событию команда организаторов выпустила мотивационный ролик, где Попов демонстрирует свою тренировку и рассуждает о сути бега.

Видео фокусируется на сложных первых минутах пробежки: тяжелом дыхании, усталости и внутренней борьбе. Этот честный взгляд передает ключевую идею — бег является в первую очередь работой над собой, а не погоней за рекордами.

«Бег часто сводят к цифрам: сколько километров, какой темп, за сколько уложился. Но для меня бег — это про другое. Первые минуты всегда неприятные. Тело ноет, дыхание сбивается, в голове только одна мысль — “зачем я это делаю?”. Но я просто бегу: шаг, еще шаг и еще. На самом деле каждый раз заново решаешь — продолжать или остановиться. Каждый раз — это договор с собой. Каждый раз — маленькая победа. Вот почему я бегу СберПрайм Казанский марафон. Не только ради финиша, а ради старта», — говорит Арсений Попов.

Директор СберПрайм Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров подчеркнул, что для организаторов была важна искренность.

«Арсений Попов — человек, который умеет быть честным в кадре. Для нас было важно показать бег без идеализации — таким, каким его проживает каждый участник. Через сомнение, усилие и внутренний выбор. Этот ролик — про узнавание себя, а не про достижение», — отметил Вадим Янгиров.

Старт марафону будет дан 1 мая с детских забегов. В субботу, 2 мая, на дистанции выйдут бегуны на 10 км и 3 км. Вечером того же дня гостей ждут паста-пати, Парад наций и концерт. 3 мая в рамках события в пятый раз пройдет Чемпионат России по марафону с участием ведущих отечественных и зарубежных атлетов. Прямой эфир забега покажет федеральный телеканал МАТЧ ТВ. На трассе будут работать пункты питания, зоны поддержки и интерактивные площадки от сервисов экосистемы Сбера, включая СберПрайм и Самокат.

Получить стартовые пакеты и посетить спортивную выставку можно будет с 30 апреля, тогда же начнет работу спортивная выставка, где будет представлено множество брендов и партнерские активности. 2 и 3 мая активности партнеров, фуд-корт и зона трансляции переедут в стартовый городок.

Регистрация на марафон 2026 года уже открыта на сайте kazan.run, присоединиться к забегу могут все — от начинающих бегунов до опытных марафонцев. Организаторы ожидают рекордное количество участников — около 40 тысяч человек. На текущий момент заявки подали более 35 тысяч бегунов из 33 стран.