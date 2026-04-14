Австралиец побил рекорд Болта, который держался более 20 лет

На чемпионате Австралии в Сиднее 18-летний легкоатлет преодолел дистанцию 200 метров за 19,67 секунды. Восьмикратный олимпийский чемпион в 2004 году пробежал 200-метровку среди спортсменов до 20 лет за 19,93 секунды.
Рекорд Гоута еще должен быть ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Аналитики отмечают, что при сохранении темпов прогресса Гоут Гоут может стать одним из главных претендентов на мировое лидерство в спринтерских дисциплинах в ближайшие годы.
Усэйн Болт является действующим обладателем мирового рекорда на 200 метров среди взрослых (19,19 секунды), который он установил в 2009 году. Кроме того, ямайцу принадлежит рекорд планеты на 100-метровке — 9,58 секунды.