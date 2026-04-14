Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралиец побил рекорд Болта, который держался более 20 лет

Австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд легендарного Усэйна Болта на дистанции 200 метров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

На чемпионате Австралии в Сиднее 18-летний легкоатлет преодолел дистанцию 200 метров за 19,67 секунды. Восьмикратный олимпийский чемпион в 2004 году пробежал 200-метровку среди спортсменов до 20 лет за 19,93 секунды.

Рекорд Гоута еще должен быть ратифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Аналитики отмечают, что при сохранении темпов прогресса Гоут Гоут может стать одним из главных претендентов на мировое лидерство в спринтерских дисциплинах в ближайшие годы.

Усэйн Болт является действующим обладателем мирового рекорда на 200 метров среди взрослых (19,19 секунды), который он установил в 2009 году. Кроме того, ямайцу принадлежит рекорд планеты на 100-метровке — 9,58 секунды.